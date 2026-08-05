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05 ago 2026 Actualizado 15:56

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Murió Pepe Habichuela, el maestro de la guitarra flamenca

El guitarrista José Antonio Carmona Carmona murió a los 82 años en Madrid.

Murió Pepe Habichuela, el maestro de la guitarra flamenca

Murió Pepe Habichuela, el maestro de la guitarra flamenca

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El guitarrista flamenco José Antonio Carmona, más conocido como Pepe Habichuela, falleció este martes 4 de agosto de 2026 a los 82 años en Madrid.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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