Precio del café en Colombia HOY 22 de abril de 2026: FNC reporta aumento en las estimaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para el miércoles 22 de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano.

Cuando la divisa estadounidense presenta alzas, los caficultores suelen recibir un mejor pago por su producto y así en viceversa.

Le puede interesar: Jaafar Jackson revela su preparación para interpretar a Michael Jackson en la biopic del Rey del Pop

Este es el precio del café en Colombia para HOY 22 de abril de 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este miércoles 22 de abril. El valor se ubicó en 2,200,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una alza con respecto al precio del día anterior, martes 21 de abril cuando el precio se situó en los $2,157,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

También le puede interesar: Agentes de Estados Unidos murieron durante operativo anti narco en México

Este es el valor del grano de café en las principales ciudades del país este 22 de abril de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para este 22 de abril de 2026 son:

ARMENIA : Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050

: Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050 BOGOTÁ: Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925

Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888

Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888 BUGA: Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,266 // ARROBA: 215,825

Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,266 // ARROBA: 215,825 CHINCHINÁ: Carga: 2,157,375 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125

Carga: 2,157,375 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125 CÚCUTA: Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838

Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838 IBAGUÉ: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 MANIZALES: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 MEDELLÍN: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 NEIVA: Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875

Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875 PAMPLONA: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PASTO: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PEREIRA: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 POPAYÁN: Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063

Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063 SANTA MARTA: Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213

Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,199,750 // Kilo: 17,598 // ARROBA: 219,975

Siga leyendo: Desfiles de Piloneras y Jeep Willys en Festival de la Leyenda Vallenata: rutas y fecha para verlos

Escuche Caracol Radio EN VIVO: