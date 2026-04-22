En marcha el nuevo edificio inteligente de la UniCamacho para más de 20 mil estudiantes en Yumbo

Con esta infraestructura, la UniCamacho busca consolidarse como un referente en formación tecnológica y digital en el país.

El presidente Gustavo Petro entregó este miércoles 21 de abril en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, el edificio inteligente Smart Campus Norte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, UniCamacho, para impulsar la transformación digital y fortalece la educación superior pública.

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La iniciativa representa una inversión de más de $12.436 millones, financiados a través del Plan de Fomento a la Calidad y los Planes Integrales de Cobertura.

El proyecto marca el inicio de un modelo de ‘universidad inteligente’, enfocado en una formación moderna, sostenible y conectada con las dinámicas de la industria 4.0.

En paralelo, el Gobierno de las Oportunidades ha destinado más de $299 mil millones a la institución mediante la política de gratuidad, lo que ha permitido beneficiar a más de 16.600 estudiantes, es decir, al 99,76 % de su población estudiantil.

El nuevo edificio hace parte de la primera fase de un plan maestro que contempla la intervención de 35.000 metros cuadrados y la construcción de ocho edificaciones.

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