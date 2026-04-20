Colombia lista para el Grand Prix de Para Atletismo en Marruecos con presencia vallecaucana

La delegación colombiana de Para Atletismo ya se encuentra en Rabat para disputar el Grand Prix Mundial, que se llevará a cabo del 23 al 25 de abril y que reúne a deportistas con discapacidad física, visual e intelectual en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

El grupo nacional está conformado por nueve Para atletas, quienes competirán principalmente en pruebas de campo como lanzamiento de disco, jabalina e impulso de bala, en un certamen que además marca una parada clave en la preparación hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Dentro de la delegación se destaca la presencia de deportistas del Valle del Cauca, quienes continúan siendo protagonistas en el proceso del Para Atletismo colombiano. Entre ellos aparecen Diego Fernando Meneses, quien competirá en impulso de bala y lanzamiento de jabalina; José Gregorio Lemos y Luis Fernando Lucumí Villegas, ambos en jabalina; y Andrés Felipe Mosquera, en lanzamiento de disco.

El equipo también lo integran Xiomara Saldarriaga, del Meta, en lanzamiento de disco; Mayerli Buitrago Ariza, de Santander, en impulso de bala; Tomás Felipe Soto, del Tolima, en jabalina y salto largo; Levin Moreno Denis, de Antioquia, en jabalina; y Mauricio Andrés Valencia, de Cundinamarca, quien competirá en impulso de bala y lanzamiento de jabalina.

La delegación viajó acompañada por los seleccionadores nacionales Freiman Leonel Arias y Anyela Rivas, junto a un equipo técnico respaldado por el Ministerio del Deporte y el Comité Paralímpico Colombiano.

La competencia se desarrollará en el Estadio Olímpico de Rabat, en una edición que celebra su décimo aniversario y que servirá como escenario de evaluación para los atletas colombianos en su camino hacia los próximos retos internaciona