Selección Valle compite en el Nacional de Ciclismo en Bucaramanga

Desde este lunes, el equipo vallecaucano compite en este certamen con una delegación de 24 deportistas, bajo la dirección de los entrenadores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, en una nueva oportunidad para ratificar el proceso formativo que mantiene al departamento como referente del ciclismo colombiano.

En la categoría prejuvenil, el Valle está representado por Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.

Por su parte, en la categoría juvenil compiten Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.

El equipo cuenta además con un cuerpo multidisciplinario conformado por profesionales en fisioterapia, psicología, mecánica y recuperación, lo que respalda el rendimiento de los deportistas durante la competencia.

Las pruebas de pista se desarrollarán en el velódromo Alfonso Flórez Ortiz, donde el Valle buscará mantener el nivel mostrado en competencias recientes y seguir sumando resultados importantes en el calendario nacional, proyectando a esta nueva generación como base del ciclismo colombiano.