Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

El próximo viernes, 24 de abril, se realizará en el Parque de los Periodistas (carrera 3 con Av. Jiménez) una feria de empleo que busca brindar soluciones a miles de personas que están desempleadas en la capital del país. La jornada se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Lea también: Supuesto taller en el Siete de Agosto funcionaba como un deshuesadero

En esta feria participarán cerca de 100 empresas de distintos sectores económicos, que pondrán a disposición cerca de 4.900 vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Esta oferta representa una oportunidad real para personas con diferentes perfiles.

Este evento es organizado por la Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, está abierto a habitantes de toda Bogotá, quienes podrán asistir con su hoja de vida actualizada para acceder a procesos de selección directa. “La invitación es a participar en esta jornada gratuita, que se ha consolidado como un puente efectivo entre el talento humano y el mercado laboral”, dice el comunicado.

Le puede interesar: Minga indígena intentó ingresar a la fuerza a la Cancillería en Bogotá

Esta feria de empleo, la segunda en esta localidad hace parte de la estrategia de la Alcaldía Local de Santa Fe para promover el empleo, facilitar el acceso a oportunidades laborales y dinamizar la economía, acercando la oferta empresarial a la ciudadanía.