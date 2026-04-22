Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 abr 2026 Actualizado 19:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

Durante esta feria de empleo, más de 100 empresas ofrecerán oportunidades laborales para distintos perfiles.

Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

El próximo viernes, 24 de abril, se realizará en el Parque de los Periodistas (carrera 3 con Av. Jiménez) una feria de empleo que busca brindar soluciones a miles de personas que están desempleadas en la capital del país. La jornada se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Lea también: Supuesto taller en el Siete de Agosto funcionaba como un deshuesadero

En esta feria participarán cerca de 100 empresas de distintos sectores económicos, que pondrán a disposición cerca de 4.900 vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Esta oferta representa una oportunidad real para personas con diferentes perfiles.

Este evento es organizado por la Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, está abierto a habitantes de toda Bogotá, quienes podrán asistir con su hoja de vida actualizada para acceder a procesos de selección directa. “La invitación es a participar en esta jornada gratuita, que se ha consolidado como un puente efectivo entre el talento humano y el mercado laboral”, dice el comunicado.

Le puede interesar: Minga indígena intentó ingresar a la fuerza a la Cancillería en Bogotá

Esta feria de empleo, la segunda en esta localidad hace parte de la estrategia de la Alcaldía Local de Santa Fe para promover el empleo, facilitar el acceso a oportunidades laborales y dinamizar la economía, acercando la oferta empresarial a la ciudadanía.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir