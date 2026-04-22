Estudiantes de Uniminuto marchan por asesinato del joven Fredy Santiago en Transmilenio

En horas de la noche de este martes 21 de abril, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios marcharon sobre toda la calle 80 con carrera 73A, como forma para expresar su rechazo por el asesinato de su compañero Fredy Santiago en medio de un robo en una estación de Transmilenio.

Los manifestantes pidieron justicia por el asesinato de su compañero y exigieron medidas urgentes de seguridad en el entorno universitario ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos.

De forma pacífica se desarrolló el bloqueo por parte de los estudiantes que llevaba pitos y pancartas en los que le se leía “Alcalde nos están matando, despierto”, “sentirse seguro debería ser un derecho, no un privilegio”.

Con arengas, los manifestantes bloquearon de forma intermitente la troncal de Transmilenio de la calle 80 y la calzada mixta. La estación Minutos de Dios tuvo que cerrar por unas horas.

En un momento de la noche los estudiante ingresaron a la Universidad para realizar una velatón en memoria de Fredy Santiago.

Afectaciones en la movilidad

Desde las 6:35 de la tarde se presentaron afectaciones en la movilidad en la calle 80 con carrera 73 por las manifestaciones.

Aunque fueron intermitentes provocaron grandes trancones y se impidió el paso de los buses de Transmilenio del Troncal de la Calle 80.