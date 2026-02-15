Capturan en Medellín a hombre señalado de abuso sexual contra su hijastra

Medellín, Antioquia

En Medellín fue capturado un hombre de 34 años, requerido por orden judicial por el delito de acceso carnal violento, en un caso que involucra a una menor de edad y que habría ocurrido en un entorno familiar.

Los hechos, según la investigación, se habrían presentado en una vivienda del barrio Zamora, donde el señalado agresor sostenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente diez años con la madre de la víctima.

De acuerdo con las autoridades, la cercanía derivada de la convivencia y su rol como figura de cuidado dentro del hogar habrían facilitado que, presuntamente, cometiera actos de violencia sexual en repetidas ocasiones contra su hijastra.

Captura en vía pública

La detención se hizo efectiva en el barrio La América, en vía pública, y el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, indicó que ahora el ente acusador adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica del capturado y determinar si será cobijado con una medida privativa de la libertad.

Llamado a denunciar

La Policía reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual, a través de las líneas oficiales de atención y los canales institucionales.