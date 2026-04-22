El Deportivo Cali comienza hacer sus cuentas para avanzar a los play offs de la Liga Colombiana

Deportivo Cali afronta la recta final del todos contra todos con la clasificación en juego. El equipo Azucarero llega a la fecha 18 ubicado en la novena casilla con 23 puntos y una diferencia de gol de +3, luego de caer en la jornada anterior por 1-0 ante Boyacá Chicó en condición de visitante, un resultado que complicó sus aspiraciones de ingresar al grupo de los ocho.

A pesar de ese tropiezo, el panorama aún le permite depender de sí mismo. Si el Deportivo Cali logra ganar los dos partidos que le restan, alcanzará los 29 puntos, una cifra que, en principio, le aseguraría un lugar en los cuadrangulares sin necesidad de mirar otros resultados.

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Sin embargo, el cierre no está exento de riesgos. Uno de los escenarios que puede afectar al conjunto vallecaucano involucra a Inter de Bogotá y a Independiente Medellín. Si Inter suma más de cuatro puntos en estas dos jornadas y Medellín mejora su diferencia de gol con una alta producción ofensiva, el Cali podría verse superado en la tabla por este criterio, perdiendo así su lugar entre los ocho.

Otro escenario aún más complejo se daría si los equipos bogotanos, como Independiente Santa Fe, Millonarios y otros rivales directos, junto con Medellín, ganan sus respectivos compromisos, mientras que el Deportivo Cali deja puntos en el camino. En caso de perder uno de sus dos partidos restantes, el conjunto Azucarero quedaría prácticamente eliminado, abriendo la puerta para que Santa Fe y Medellín avancen a la siguiente fase.

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De esta manera, el Deportivo Cali encara un cierre de campeonato en el que no solo necesita resultados positivos, sino también sostener su diferencia de gol para evitar sorpresas en la tabla.