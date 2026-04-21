Real Madrid vence al Alavés y así queda su lucha con Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga. (Photo by Denis Doyle/Getty Images) / Denis Doyle

Real Madrid se mantiene en la pelea por el título de LaLiga. Durante la jornada 33, el cuadro merengue derrotó 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu y quedó a seis puntos del líder Barcelona, que todavía tiene una jornada pendiente.

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El Alavés, con el descenso al acecho, hizo lo que tocaba: orden, repliegue y paciencia. Quique lo había dejado dicho antes del inicio: “Tenemos que intentar que continúe el caos si es que existe desde el principio”. Media hora duró ese letargo. Hasta que apareció Mbappé. No fue un gol de catálogo, sino de billar torcido. Jonny Otto actuó de pared involuntaria dos veces: primero en la jugada con Güler, después en el disparo del francés desde fuera del área. La pelota, caprichosa, tocó de nuevo en él, desvió su rumbo y dejó vendido a Sivera. Gol y poco más.

Vinícius fue quien bajó el telón de cualquier duda. Transformó los silbidos tibios en aplausos con un gol de los suyos, de esos que no admiten réplica: disparo lejano, seco, ajustado, y 2-0. Y, además, pidió perdón. Ahí se acabó la historia. El Alavés no estaba para aventuras y el Real Madrid tampoco para seguir jugando con fuego.

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El Real Madrid administró la ventaja con oficio y cuando parecía que iba a arrancar un perdón discreto del Bernabéu, consiguió los silbidos de sus aficionados con el gol de Toni Martínez en el minuto 94 que siguió a un cabezazo al palo de Parada.

Alavés murió en la orilla y se quedó a expensas de lo que haga el Elche ante el Atlético de Madrid: si gana, terminará la jornada en puestos de descenso.

Tabla de posiciones LaLiga

*Barcelona jugará su partido pendiente de La Liga este miércoles 22 de abril en el Camp Nou frente al Celta de Vigo (2:30 de la tarde, hora colombiana).