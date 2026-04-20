Alcalde de El Zulia pide a los violentos frenar la confrontación

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la masacre ocurrida en El Zulia / Foto Archivo

Norte de Santander

Muy preocupado se declaró el alcalde del municipio de El Zulia Elkin Caballero por la ola de violencia que esta atravesando su municipio y que ha cobrado la vida de muchas personas.

El mandatario municipal dijo a Caracol Radio que “lamentablemente esta violencia generada por actores armados ilegales tiene como fondo una serie de situaciones que reflejan la disputa territorial y que esta provocando el derrame de sangre”.

Precisó el mandatario que “frente a una serie de delitos que se vienen presentando como el hurto de motocicletas, homicidios y otros, estarían los grupos ilegales que hoy hacen presencia”.

El funcionario hizo un llamado a las guerrillas, para que “cesen sus acciones, para que no se pierdan más vidas, para que respeten el territorio y para que el municipio pueda recuperar la seguridad”.

“En la Y de Astilleros pese a la presencia de las autoridades, tanto de policía como el Ejército a veces pareciera resultar incontrolable la situación por el acciones de estos grupos ilegales” dijo el burgomaestre.

El alcalde anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad por la reciente masacre ocurrida en esa población del área metropolitana.