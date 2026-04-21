Inseguridad vuelve a vías nacionales en Norte de Santander

Norte de Santander

Usuarios, transportadores, y conductores de la ruta Ocaña-Cúcuta llamaron la atención por las situaciones de riesgo en que se encuentra la movilidad en ese tramo por problemas de violencia.

En las últimas semanas se ha reportado el hurto de vehículos de carga pesada, asalto a distribuidores de alimentos entre Ocaña y Abrego y esto ha motivado un llamado a las autoridades.

Las autoridades en el municipio de Ocaña a través del alcalde Emiro Cañizares ha solicitado a las autoridades una mayor vigilancia y control para frenar las acciones que se vienen presentando.

“Necesitamos mayor presencia de la fuerza pública en aquellos lugares donde la ciudadanía esta reportando brotes de inseguridad que podrían colocar en riesgo la integridad de las personas” dijo el mandatario municipal.

Finalmente explicó que se ha informado a las autoridades sobre los problemas que se han venido presentando por las queja elevadas por el comercio, transportadores y otros sectores vulnerables.