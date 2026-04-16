Este viernes 17 de abril inicia el tercer ciclo de pagos de Colombia Mayor en Sucre

Sincelejo

Desde este viernes 17 de abril y hasta el 4 de mayo, Prosperidad Social adelantará en el departamento de Sucre el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor, beneficiando a 102.655 adultos mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Para esta jornada, el Gobierno Nacional realizará una inversión superior a los 22.374 millones de pesos, recursos que serán distribuidos a través del operador SuperGiros, el cual dispone de puntos de pago habilitados en todos los municipios del departamento para facilitar el acceso de los beneficiarios.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que con este nuevo ciclo se busca garantizar la entrega oportuna de los recursos y avanzar en mecanismos seguros y directos para la población mayor, reafirmando el compromiso del Estado con la protección social de este grupo poblacional.

Por su parte, la gerente regional de la entidad en Sucre destacó que el apoyo económico representa un alivio importante para miles de adultos mayores, al dignificar sus condiciones de vida y brindar respaldo a quienes no tienen acceso a una pensión.

A nivel nacional, el programa Colombia Mayor beneficia a cerca de tres millones de personas mayores, consolidándose como uno de los principales programas sociales del país para mejorar el bienestar y la calidad de vida de esta población.