Más de 2 mil personas recibieron atención visual gratuita en Cali y Palmira

Más de 2 mil personas de bajos recursos fueron atendidas en una jornada gratuita de salud visual realizada en Cali y Palmira, donde se prestaron servicios de oftalmología para adultos mayores, niños y adolescentes.

Durante la actividad, pacientes sin acceso regular al sistema de salud recibieron exámenes oculares completos, formulación y entrega de gafas, además de valoración para detectar enfermedades como glaucoma y retinopatía diabética.

La atención en Palmira se desarrolló en el barrio El Prado, mientras que en Cali tuvo como sede la Universidad Santiago de Cali.

La jornada contó con apoyo de especialistas vinculados a la fundación Sight Is A Right, organización enfocada en llevar atención médica a comunidades vulnerables en América Latina.

“Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles estudiar, trabajar y vivir mejor a través de una buena visión”, señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante de la Policía Valle.

Además de consultas visuales, también se realizaron controles básicos para detectar diabetes e hipertensión, factores asociados a enfermedades oculares.