Carlos Carrillo denuncia chats falsos y posible fraude procesal en acusaciones de Angie Rodríguez

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación

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En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que los chats presentados como prueba por Angie Rodríguez en medio de la polémica no son auténticos y han sido manipulados.

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