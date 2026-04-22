Carlos Carrillo denuncia chats falsos y posible fraude procesal en acusaciones de Angie Rodríguez
El director de la UNGRD asegura que los chats presentados por Angie Rodríguez han sido manipulados: “Son una prueba fabricada”
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En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que los chats presentados como prueba por Angie Rodríguez en medio de la polémica no son auténticos y han sido manipulados.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...