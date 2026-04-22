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22 abr 2026 Actualizado 13:51

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Carlos Carrillo denuncia chats falsos y posible fraude procesal en acusaciones de Angie Rodríguez

El director de la UNGRD asegura que los chats presentados por Angie Rodríguez han sido manipulados: “Son una prueba fabricada”

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación

Daniela Puerto

Noticia en desarrollo...

En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que los chats presentados como prueba por Angie Rodríguez en medio de la polémica no son auténticos y han sido manipulados.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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