Bogotá redujo a la mitad su déficit habitacional: pasó de 10,5% a 6,3%

De fondo: Imagen de referencia de un conjunto de apartamentos (Crédito: Getty Images) / Logo: Secretaría del Hábitat (Cortesía: Alcaldía de Bogotá)

En las últimas horas, se conocieron los datos de la Encuesta de Calidad de Vida revelada por el DANE y hay una cifra positiva para Bogotá. De acuerdo con el informe, la capital del país ha logrado una reducción de la mitad su déficit habitacional total entre 2020 y 2025, pasando de 10,5% a 6,3%, una cifra que supera el promedio nacional.

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Según el informe del DANE, la ciudad logró que el déficit cuantitativo (que mide la necesidad de construir viviendas nuevas para quienes no tienen techo o viven en sitios no aptos) caiga a un mínimo histórico del 0,3%. Este resultado pone a Bogotá en una posición privilegiada frente al 6,3% registrado a nivel nacional.

“Este avance significa que Bogotá no solo está construyendo más, sino que está logrando que las familias vivan en condiciones de mayor dignidad, superando barreras de pobreza que antes parecían inamovibles”, dice la Secretaría Distrital del Hábitat.

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De acuerdo con la Secretaría, esta cifra demuestra una mejora en la salud y seguridad de los hogares, logrando además que el hacinamiento mitigable (el indicador más crítico que mide cuando demasiadas personas deben dormir en un solo cuarto) pase del 9,3% a un 5,2%.

“Nuestras cifras no son solo números, son el reflejo de miles de hogares que hoy tienen un piso digno o un techo seguro. Al reducir el déficit habitacional el doble de rápido que el promedio nacional, Bogotá se consolida como una ciudad que cuida a sus habitantes y proyecta un futuro con equidad”, dijo la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.