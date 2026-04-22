Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Bogotá: ¿cuándo es y en qué punto de la ciudad?

El próximo viernes, 24 de abril, se realizará una jornada gratuita de vacunación antirrábica en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta actividad se desarrollará en el Parque Santa Fe, ubicado exactamente en la calle 22 #17-63.

Lea también: Retiran a guarda de seguridad que maltrató a un perro de vigilancia en una estación de TransMilenio

Esta jornada de vacunación hace parte de una estrategia permanente que tiene la entidad para cuidar la salud pública a través del bienestar animal. En 2025, la localidad alcanzó 5.000 animales vacunados, 2.610 perros y 2.390 gatos, con un promedio de 416 al mes.

Entre enero y marzo de este año, ya se han vacunado 640 animales (329 perros y 311 gatos), mediante cinco barridos casa a casa, dos puntos fijos y ocho jornadas extramurales, consolidando la vacunación como una acción constante en la localidad.

Le puede interesar: Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

“Vacunar a perros y gatos contra la rabia, cada año, no es solo un acto de cuidado, es una decisión que protege a tu animal de compañía, a tu familia y a toda la comunidad. La invitación es clara: aprovechar esta jornada gratuita y mantener al día la vacunación de los peluditos y peluditas”, dijo Diane Moyano, subdirectora de Vigilancia en Salud (e).

Además de esta jornada, la localidad cuenta con dos puntos fijos de vacunación antirrábica: