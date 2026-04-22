Bogotá recibió cerca de 4 millones de pasajeros entre los meses de enero y febrero
Entre enero y marzo de este año, la capital del país recibió más de 485.000 visitantes internacionales.
En las últimas horas se conoció el más reciente Boletín del Observatorio Distrital de Turismo, correspondiente al periodo febrero – marzo de 2026. A través de este informe, se pudo determinar que Bogotá recibió la histórica cifra de casi 4 millones de pasajeros solo entre los meses de enero y febrero.
Este alto flujo de viajeros fue posible gracias a la operación de cerca de 30.000 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un incremento del 5,6% en la oferta aérea hacia la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2025, con una ocupación aérea promedio de cerca del 83%.
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En ese sentido, el Aeropuerto El Dorado se consolidó como el principal nodo logístico y turístico de la región. Mientras que la aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55% de los vuelos hacia la ciudad en este periodo.
Entre tanto, se conoció que entre enero y marzo de 2026, la ciudad recibió más de 485.000 visitantes internacionales, un incremento del 2,6% frente al mismo periodo de 2025. Los principales países emisores fueron Venezuela (18,4%), Estados Unidos (13,5%) y México (9,1%).
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Debido a esta cantidad de viajeros que han entrado a la capital del país, las proyecciones del Observatorio estiman que al cierre de 2026 Bogotá recibirá más de 15 millones de turistas, lo que representaría un crecimiento del 4,5 %respecto a 2025.
Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el sector hotelero registró un promedio de cerca de 110.000 empleos mensuales, con un crecimiento del 8,5% anual. El sector directo (alojamiento y agencias de viajes) presentó un incremento superior al 100%, mientras que el sector transporte mostró una contracción del 24%.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....