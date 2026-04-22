Bogotá recibió cerca de 4 millones de pasajeros entre los meses de enero y febrero

En las últimas horas se conoció el más reciente Boletín del Observatorio Distrital de Turismo, correspondiente al periodo febrero – marzo de 2026. A través de este informe, se pudo determinar que Bogotá recibió la histórica cifra de casi 4 millones de pasajeros solo entre los meses de enero y febrero.

Este alto flujo de viajeros fue posible gracias a la operación de cerca de 30.000 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un incremento del 5,6% en la oferta aérea hacia la ciudad en comparación con el mismo periodo de 2025, con una ocupación aérea promedio de cerca del 83%.

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En ese sentido, el Aeropuerto El Dorado se consolidó como el principal nodo logístico y turístico de la región. Mientras que la aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55% de los vuelos hacia la ciudad en este periodo.

Entre tanto, se conoció que entre enero y marzo de 2026, la ciudad recibió más de 485.000 visitantes internacionales, un incremento del 2,6% frente al mismo periodo de 2025. Los principales países emisores fueron Venezuela (18,4%), Estados Unidos (13,5%) y México (9,1%).

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Debido a esta cantidad de viajeros que han entrado a la capital del país, las proyecciones del Observatorio estiman que al cierre de 2026 Bogotá recibirá más de 15 millones de turistas, lo que representaría un crecimiento del 4,5 %respecto a 2025.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el sector hotelero registró un promedio de cerca de 110.000 empleos mensuales, con un crecimiento del 8,5% anual. El sector directo (alojamiento y agencias de viajes) presentó un incremento superior al 100%, mientras que el sector transporte mostró una contracción del 24%.