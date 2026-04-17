¿Qué concursos públicos están abiertos en SIMO 2026? Son más de 200 vacantes disponibles

El Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) es la plataforma institucional para la tecnología de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que realiza la gestión de los concursos públicos por méritos.

Permitiendo que todos los ciudadanos registren su hoja de vida, consulten la oferta pública de empleos de carrera (OPEC), se inscriban a convocatorias y hagan seguimiento al proceso de selección.

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Aclarando lo anterior, a continuación le dejaremos todas las convocatorias activas que dispone esta bolsa de empleo.

Proceso de selección del orden nacional y Corpomojana

Proceso de selección DIAN 2676 - Ingreso y ascenso

Proceso de selección de entidades de orden territorial y UApA

Proceso de selección, modalidad abierto territorial 12 - Consejo Municipal de Mosquera, Cundinamarca.

Proceso de selección Servicio Nacional de Aprendizaje Nro. 2669 - SENA 4

Proceso de selección territorial 12

Aquí le dejamos las descripciones de dichas convocatorias, junto a ellas el respectivo link si desea aplicar.

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Proceso de selección del orden nacional y Corpomojana

En esta convocatoria cuenta con cinco ofertas laborales en el nivel profesional especializado en la modalidad de ascenso; es importante señalar que ninguna de estas vacantes cuenta con su fecha de cierre de inscripción definida.

Contando con una asignación salarial que va desde los $4.183.000 hasta los $9.208.000.

Si desea aplicar a oportunidad laboral ofrecida por el SIMO, este es el link oficial:

Proceso de selección DIAN 2676 - Ingreso y ascenso

Aquí la oferta laboral es mucho más amplia, la misma que busca gestores, inspectores y analistas, desde el nivel técnico hasta el nivel profesional; también se aclara que ninguna de estas vacantes cuenta con su fecha de cierre de inscripción definida.

Contando con una asignación salarial que va desde los $1.097.000 hasta los $9.862.000.

Si desea aplicar a oportunidad laboral ofrecida por el SIMO, este es el link oficial:

Proceso de selección de entidades de orden territorial y UApA

Esta convocatoria también ofrece una amplia cantidad de vacantes, las cuales buscan auxiliares administrativos, técnicos operativos, secretarios ejecutivos y profesionales especializados.

Se aclara que ninguna de estas vacantes cuenta con su fecha de cierre de inscripción definida.

Contando con una asignación salarial que va desde los $2.574.000 hasta los $9.021.000.

Si desea aplicar a alguna de estas oportunidades laborales ofrecidas por el SIMO, este es el link oficial:

Proceso de selección, modalidad abierto territorial 12 - Consejo Municipal de Mosquera, Cundinamarca.

Para este proceso de selección solo se está ofreciendo una sola vacante de nivel asistencial y busca a un auxiliar de servicios generales, la misma que tampoco cuenta con la fecha de inscripción definida.

Contando con una asignación salarial de $3.131.000.

Si desea aplicar a esta oportunidad laboral ofrecida por el SIMO, este es el link oficial:

Proceso de selección Servicio Nacional de Aprendizaje Nro. 2669 - SENA 4

En esta oferta laboral la entidad busca asesores, instructores, profesionales y técnicos, misma que como otras convocatorias cuenta con una gran cantidad de vacantes.

Es importante recalcar que la fecha de inscripción aún no está establecida, pero en el portal web se deja entender que próximamente habrá una.

Contando con una asignación salarial que va desde los $4.065.000 hasta los $9.095.000.

Si desea aplicar a alguna de estas oportunidades laborales ofrecidas por el SIMO, este es el link oficial:

Proceso de selección territorial 12

Esta convocatoria también ofrece una amplia cantidad de vacantes, las cuales buscan auxiliares administrativos, técnicos operativos, secretarios ejecutivos y profesionales especializados.

Se aclara que ninguna de estas vacantes cuenta con su fecha de cierre de inscripción definida.

Contando con una asignación salarial que va desde los $2.943.000 hasta los $9.858.000.

Si desea aplicar a alguna de estas oportunidades laborales ofrecidas por el SIMO, este es el link oficial:

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