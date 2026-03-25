Atentado contra mujer embarazada en Uribia: permanece en UCI tras cesárea de emergencia

Una mujer de 27 años, con ocho meses de embarazo, permanece en estado delicado luego de ser víctima de un ataque a bala en el municipio de Uribia, hecho que ha generado consternación entre la comunidad y autoridades locales.

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La víctima fue identificada como Catherine Paola Torres Barros, psicóloga vinculada al sector salud del municipio.

Tras el atentado, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Maicao, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de bala en la espalda y la cabeza.

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Debido a su avanzado estado de gestación, los médicos optaron por practicarle una cesárea de emergencia para salvaguardar la vida del bebé.

La recién nacida permanece en incubadora mientras continúa su proceso de estabilización.

El ataque ocurrió en la noche del pasado 22 de marzo, en el barrio Venezuela de Uribia, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta una vivienda y disparó contra la mujer, quien se encontraba en la terraza del inmueble. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, lo que ha permitido a las autoridades avanzar en la identificación del agresor.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de amenazas previas contra la víctima y que los móviles del atentado son materia de investigación. Un equipo especializado de la Sijín y la Sipol adelanta labores para dar con el responsable.