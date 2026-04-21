Borussia Dortmund entra en “guerra” con Bayern Múnich por culpa de Luis Díaz: insólita situación

Se picó el ambiente en Alemania por cuenta de Luis Díaz. Luego de que el Bayern Múnich se proclamara campeón de la Liga Alemana con cuatro jornadas de antelación, el cuadro bávaro publicó un mensaje que se viralizó a través de redes sociales.

En él, se dio a conocer el dato de que Lucho era el primer futbolista que “ha acumulado al menos 13 goles y asistencias en una temporada de la Bundesliga (15G 13A)”, dando así a entender que ningún otro jugador había logrado dicha cifra.

Si bien el post había pasado inadvertido, rápidamente llegó la respuesta del Borussia Dortmund, equipo que en las últimas décadas ha intentado plantarle cara al poderoso Bayern en los torneos locales.

Con tono irónico, respondió la publicación del elenco bávaron con el mensaje: “Estoy extremadamente confundido” y los números de Jadon Sancho, durante 2019-20. En dicho curso, el inglés logró 17 goles y 16 asistencias, tirando por la borda el supuesto récord instaurado por Díaz...

Frente a este error, el Bayern tuvo que realizar una nueva publicación aclarando que el registro de Díaz Marulanda contaba únicamente la historia del equipo bávaro, no de la Bundesliga en general.

Ahora bien, los comentarios en contra fueron tantos, que el equipo comandado por Vincent Kompany no tuvo más remedio que eliminar el post.

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Lucho continúa cosechando títulos en el Bayern

Con la obtención de la Bundesliga, Luis Díaz suma ya dos títulos con el Bayern Múnich en su temporada de debut, teniendo en cuenta que ya conquistó la Supercopa Alemana. Su próximo gran reto será la DFB Pokal (Copa de Alemania), certamen en el que ya está en semifinales, y la próxima semana será la Champions League.