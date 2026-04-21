¿Qué dijo el alcalde de Filandia, Quindío sobre posible inclusión al área metropolitana de Pereira?

Armenia

Y sigue la polémica en el Quindío, por la iniciativa del alcalde de Filandia, de que se su municipio sea incluido en el aérea metropolitana del occidente de Risaralda donde están Pereira, Dosquebradas y la Virginia, esto luego de que el Senado diera vía libre para la adhesión de esta localidad quindiana, aunque todavía falta que a través de una consulta popular los habitantes del municipio de Filandia decidan si están a favor de la propuesta del mandatario.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja a través de redes sociales defendió su decisión de solicitar que el municipio sea incluido dentro de esta área metropolitana y envió varios mensajes al gobernador del Quindío por la falta de gestión para su localidad tanto en la zona urbana y rural.

Alcalde Filandia: Llevo dos años tratando de trabajar con el señor gobernador, tratando de hacer cosas por este municipio, hay una descoordinación absoluta. El gobernador viene y hace vidas de cualquier manera, viene y utiliza a nuestros campesinos para hacer placa huellas de cualquier manera. No tenemos una coherencia, no tenemos una coordinación y los municipios tienen que tener una unidad. Tenemos que trabajar de la mano.

Más información Pueblo de Filandia decidirá si quiere integrar el aérea metropolitana de Pereira: Senador Echeverri

“Las áreas metropolitanas en todo Colombia son exitosas, por qué no va a ser exitoso que Filandia se una un área metropolitana donde no vamos a perder ni el territorio ni vamos a dejar de ser quindianos. Compartimos territorio, compartimos recursos hídricos, Pereira toma agua potable del municipio, pero no le invierte un solo peso al municipio, no le pueden invertir porque no tienen una conexidad con Filandia diferente a la territorial. Entonces esto no es llamar a escándalo ni nada de eso” agregó el mandatario.

El alcalde fue claro en manifestar que la última palabra la tiene el pueblo

Alcalde de Filandia: la última palabra la tiene el pueblo, pero tenemos que ser coherentes con un tema. Si trabajamos de la mano, si el gobernador se une con los 12 alcaldes y trabaja de la mano, establecen cuáles son las prioridades, las necesidades de cada municipio, téngalo por seguro que los municipios van a trabajar en conjunto y va a haber un progreso departamental para todos los municipios.

Tengo quejas contra el gobernador

Alcalde de Filandia: Yo tengo muchas quejas con el gobierno departamental, yo lo sé lo he expuesto, lo he expuesto por escrito, mis vías hoy están deterioradas y no tengo una inversión del gobierno departamental seria. No es venir y darle la plata un campesino y que haga una placa huella de cualquier manera. Es hacerlo con técnica, con la plata, con el recurso, pero ayudarle ante todo a esas personas tan necesitadas.

Tenemos unas vías desastrosas por culpa del gobierno departamental que en sus trámites ha sido morrongo, ha sido demasiado lento y tenemos muchos problemas de movilidad, de parqueo, de infraestructura. Ahora tenemos problemas de catastro y no tenemos un apoyo coherente del departamento del Quindío, subrayó el burgomaestre.

Yo tengo que buscar otras fuentes, ojalá pudiera pertenecer a un área metropolitana del Valle y unirme a ellos también, porque es que lo podemos hacer. Ojalá haya una unión de municipios en el departamento del Quindío.

Mensaje a los gremios

Alcalde de Filandia: hoy quieren venir a pontificar aquí en el municipio de Filandia cuando los gremios precisamente se han beneficiado de este municipio, porque aquí tenemos gastronomía, tenemos hotelería, tenemos turismo, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, pero vamos a tener más calidad de vida si logramos pertenecer a un área metropolitana, no dejamos de ser del Quindío, no se equivoquen.

Mensaje para el gobernador del Quindío

Alcalde de Filandia: Gobernador, esto no es un problema técnico, esto es un problema de descontento que tiene Filandia con usted como gobernador, que no se ha sentado conmigo y le invito a que se siente, conozca las problemáticas de Filandia y ayúdeme a tener soluciones, pero a mí no me mida, por un director de la CRQ, a mí no me mida por un director de EPQ, yo soy más que eso, yo soy más que un politiquero más. Yo soy responsable.

Invitación al gobernador

Alcalde de Filandia: Lo invito, gobernador, a que tengamos una charlita sobre las necesidades del municipio de Filandia y que ojalá haga eso con todos los alcaldes del departamento del Quindío. Para que estos alcaldes, que hoy me están preguntando cómo hacen para anexarse, no quieran anexar, si, por el contrario, tengamos un departamento unido, un área metropolitana en el departamento del Quindío, pero eso no va a declinar mis aspiraciones a pertenecer al área metropolitana centro occidente