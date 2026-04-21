Preocupación por incremento de delitos en el Catatumbo, de cara a las elecciones presidenciales

Catatumbo

Las autoridades en Norte de Santander están preocupados por el aumento de hechos violentos que se vienen presentando en el departamento, principalmente en la región del Catatumbo, de cara a las elecciones presidenciales.

La vocería la tomó Luis Fernando Niño, consejero de paz de la gobernación de Norte de Santander, quien indicó que es lamentable que durante los últimos 15 meses la región del Catatumbo ha estado sumergida en combates, ataques y violencia selectiva y que teme que estos hechos se incrementen a medida que se acerquen las elecciones presidenciales.

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“Lamentablemente no avanzaron los procesos de paz. Los gestos que en un momento se dieron hace tres años y a la mitad del proceso fue cuando se dieron las declaratorias de cese al juego, que los grupos respetaron de cierta manera. De otro lado lo que pasó en las últimas elecciones en donde hubo cinco días de tregua para que se pudieran desarrollar los comicios electorales. No sabemos cómo vaya a pasar en este tema presidencial donde hay tanta polarización e ideologización del sistema electoral político”, dijo Niño a Caracol Radio.

A esto se suma el aumento del desplazamiento de familias campesinas de la región del Catatumbo. Un delito que no para.

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“Nos anuncia el personero y el alcalde de Tibú que ya durante el fin de semana llegaron personas desplazadas de la vereda La Selva, La Cuatro, Campo 3, y lamentable que no podamos dar hoy un parte de bienestar para esta zona del país y de la región”.

Según el último informe entregado por el PMU Catatumbo, más de 101.000 personas han salido desplazadas en los últimos 15 meses de esta región del país y a medida que siguen las confrontaciones, incrementa este número de víctimas.