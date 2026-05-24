Denuncian presunta caza ilegal de fauna silvestre en el Catatumbo

Norte de Santander.

Habitantes de la vereda La Llana, en zona rural del municipio de Tibú, denunciaron la presunta caza indiscriminada de animales silvestres en distintos sectores del Catatumbo, situación que estaría afectando a especies que podrían encontrarse en riesgo.

De acuerdo con la alerta de la comunidad, algunas personas ya habrían sido identificadas como responsables de estas actividades, las cuales se estarían realizando de manera reiterada en la zona rural del municipio.

Los residentes manifestaron su preocupación debido a que varios animales han resultado heridos y posteriormente han muerto a causa de estas prácticas.

Como evidencia reciente, reportaron el hallazgo de un venado en avanzado estado de descomposición, hecho que generó indignación entre los habitantes del sector.

Ante esta situación, líderes sociales y miembros de la comunidad hicieron un llamado a las autoridades ambientales y competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se tomen medidas que permitan frenar este tipo de acciones en la zona.

Las comunidades reiteraron la importancia de proteger la fauna silvestre y preservar la riqueza ambiental del Catatumbo, una región caracterizada por su alta biodiversidad.