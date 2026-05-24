Recuperó su libertad camionero ocañero secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Tras permanecer 20 días secuestrado en la región del Catatumbo, el camionero ocañero Olger Ríos Sánchez recuperó su libertad y ya se encuentra junto a su familia en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Ríos, de 38 años, había sido retenido el pasado 4 de mayo cuando regresaba del corregimiento de San Pablo, en jurisdicción del municipio Teorama, hasta donde se había desplazado para transportar material de construcción.

Desde ese momento, sus familiares emprendieron gestiones y permanecieron a la espera de noticias que permitieran conocer su situación.

La liberación se produjo en las últimas horas, aunque hasta el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se dio su regreso a la libertad ni sobre los responsables del secuestro.

Se conoció que, tras ser liberado, el transportador pudo reencontrarse con sus seres queridos y regresar a su vivienda en el barrio Galán de Ocaña, poniendo fin a casi tres semanas de incertidumbre para su familia y allegados.

El caso había generado preocupación entre la comunidad ocañera y el gremio transportador, debido a los riesgos de seguridad que persisten en distintos corredores viales del Catatumbo, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y los constantes hechos relacionados con el conflicto.