Dos personas fueron asesinadas en hechos aislados en Cúcuta

Cúcuta.

Dos hombres fueron asesinados en distintos sectores de Cúcuta en hechos registrados en un lapso menor a cinco horas, de acuerdo con reportes de las autoridades.

El primer caso ocurrió el 23 de mayo a las 8:35 de la noche en el parqueadero El Boom, ubicado sobre el Anillo Vial Occidental, en el sector de entrada a El Talento.

En el lugar fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Darmaceno Rivera Mojica, de 45 años, tendido en vía pública y con múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial, al llegar al sitio las unidades encontraron a la víctima sin signos vitales.

En las labores de vecindario no se obtuvieron versiones que permitieran establecer los móviles del crimen ni la identidad de los responsables.

El segundo homicidio se registró a las 12:56 de la madrugada de este 24 de mayo en la parte trasera del centro comercial Jardín Plaza, en Cúcuta.

Allí fue encontrado el cuerpo de Javier Andrés Chacón Flórez, de 22 años, quien presentaba un impacto de arma de fuego en el tórax.

Según el testimonio de una mujer que lo acompañaba, ambos fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo GN.

En medio de un presunto intento de hurto de sus pertenencias, los agresores habrían disparado contra el joven, para luego huir del lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles de ambos hechos mientras avanzan las labores de recolección de información por parte de los organismos judiciales.