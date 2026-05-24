Ejército frustró posible atentado con explosivos en Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una posible acción violenta contra la población civil y la Fuerza Pública fue evitada en las últimas horas en el municipio de Tibú, luego de que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 del Ejército Nacional localizaran un artefacto explosivo improvisado cerca de una de las principales vías de la región.

De acuerdo con la información entregada por la institución militar, el explosivo fue hallado a tan solo tres metros de la carretera que conduce al casco urbano de Tibú, durante operaciones de control y seguridad adelantadas en esta zona del Catatumbo.

Según el Ejército, la detección oportuna del artefacto permitió neutralizar la amenaza antes de que pudiera ser activada, evitando así posibles afectaciones a los habitantes que transitan diariamente por este corredor vial, así como a las unidades de la Fuerza Pública que operan en el sector.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones evidencian el riesgo permanente que representan los artefactos explosivos instalados por grupos armados ilegales en zonas de tránsito de la población civil, situación que ha sido reiteradamente denunciada por organismos humanitarios debido a las consecuencias que puede generar sobre las comunidades.

El Ejército Nacional rechazó el uso de estos mecanismos de guerra y aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en el Catatumbo para ubicar y neutralizar amenazas que pongan en peligro la vida de los habitantes de la región.