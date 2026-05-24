Cierran parcialmente pista de patinaje por riesgo de hundimiento en Cúcuta

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta, a través del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), ordenó el cierre preventivo de una zona de la pista de ruta Teódulo Gélvez Albarracín, luego de detectarse un hundimiento en el sector suroccidental del escenario deportivo.

La decisión fue adoptada con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los deportistas, especialmente de los niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento que utilizan diariamente la pista para sus entrenamientos y competencias.

Según informó el IMRD, el área afectada ya fue aislada y señalizada, por lo que se hizo un llamado a clubes, entrenadores, deportistas y ciudadanía en general para respetar las restricciones establecidas mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

De manera paralela, equipos especializados adelantan inspecciones para determinar las causas del deterioro en el terreno y definir las obras necesarias para su reparación.

Entre tanto, los entrenamientos deberán desarrollarse únicamente en los sectores habilitados y quedaron suspendidas temporalmente las actividades de alta velocidad dentro del escenario.

La entidad también informó que mantiene coordinación permanente con la Liga de Patinaje de Norte de Santander con el propósito de minimizar las afectaciones a los procesos de preparación deportiva y garantizar que las prácticas continúen en condiciones seguras.

Desde la administración municipal señalaron que la medida responde a la obligación de proteger la integridad de los usuarios y preservar las condiciones adecuadas de los escenarios deportivos de la ciudad, por lo que el cierre se mantendrá hasta que los estudios técnicos determinen que la pista puede ser utilizada sin representar riesgos para los deportistas.