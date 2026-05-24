Ataque de drones con explosivos en el Catatumbo deja un soldado muerto y siete heridos

Norte de Santander.

Un ataque contra tropas del Ejército Nacional en el municipio de Tibú, Norte de Santander, dejó como saldo un soldado muerto y siete militares heridos, en hechos registrados en la vereda Barco La Silla, según confirmó la Fuerza de Tarea Vulcano.

De acuerdo con la información oficial, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas en las últimas horas mientras adelantaban operaciones de control territorial en la zona, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes habrían utilizado drones acondicionados con explosivos.

En el hecho perdió la vida el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que otros siete uniformados resultaron heridos y fueron evacuados en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica especializada.

Las autoridades militares rechazaron el uso de medios no convencionales de guerra, como aeronaves no tripuladas con explosivos, al advertir que este tipo de acciones generan afectaciones indiscriminadas tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

Según el reporte oficial, el ataque estaría relacionado con una posible retaliación por operaciones adelantadas el día anterior en la vereda La Llana, donde se registraron combates con integrantes de esta estructura armada ilegal en medio de acciones contra un retén irregular.

El Ejército Nacional informó que se activaron los protocolos institucionales de acompañamiento a la familia del uniformado fallecido y reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en la región del Catatumbo contra estructuras armadas ilegales.