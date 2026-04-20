Crisis en el cementerio de El Zulia: se quedó sin bóvedas para nuevas inhumaciones

Norte de Santander

El cementerio municipal en El Zulia, Norte de Santander, se quedó sin bóvedas para nuevas inhumaciones, eso es lo que están advirtiendo los líderes y defensores de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Cúcuta.

En diálogo con Caracol Radio, Luis Alberto García, defensor de DD.HH, narró que durante los últimos días se han presentado inconvenientes al momento de adelantar inhumaciones, puesto que el camposanto se quedó sin espacio y su capacidad llegó al 100%.

"Quiero hacer un llamado al señor alcalde del municipio. Ante la ola de violencia, el municipio está sin bóvedas para dar cristiana sepultura en el cementerio municipal a los muertos. Ayer se presentó un hecho del caso del fin de semana que no se pudo enterrar porque no había un espacio en el cementerio municipal y hoy con cuatro hechos nuevos, pues eso también pone una crisis humanitaria al municipio", dijo García, haciendo referencia también a los hechos de violencia registrados la noche de este domingo 19 de abril, donde cuatro hombres fueron asesinado en la Y Astilleros.

Aseguró que la estrategia usada actualmente para dar espacio en este cementerio, es adelantar exhumaciones de aquellos cuerpos que ya tienen varios años de estar en este lugar, para tener bóvedas disponibles.

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“Lo de ayer fue un hecho triste, la familia de un joven que habían asesinado en la Y Astilleros y a que iban a darle cristiana sepultura pero no fue posible aperturar un lugar para enterrarlo. Lo van a hacer en las horas de la mañana (este lunes) es que van a sacar unos cuerpos que ya llevan un periodo determinado en el municipio para avanzar y dar cumplimiento a la cristiana sepultura a esta persona”.

Pidió con urgencia a las autoridades municipales y departamentales voltear su mirada ante esta problemática que atraviesa El Zulia.

Caracol Radio se comunicó con el alcalde de este municipio, pero hasta el momento no ha sido posible obtener una entrevista con el mandatario.