Policía de aduanas despliega grupo especial en el Tolima ante el aumento del contrabando

Tolima

El aumento del contrabando en el Tolima durante lo corrido del presente año llevó a la Policía Nacional a designar un grupo especial de aduanas de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para el departamento, con el fin de combatir el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, en apoyo a la DIAN.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que la gestión para llevar al departamento este grupo especial de la POLFA se realizó tras registrar un incremento considerable del contrabando de cigarrillos en el último año.

“Venimos teniendo problemas de contrabando, especialmente de cigarrillos en el departamento del Tolima. Tuvimos un incremento del año 2024 al 2025: pasamos a un 45 %, y por esa razón se solicitó este apoyo, que hoy ya tenemos en el departamento. Hemos conseguido así varios grupos especiales para reforzar la seguridad”, indicó la mandataria.

En diálogo con Caracol Radio, el teniente coronel Carlos Alberto Peñaloza, delegado de la POLFA para el Tolima, explicó que el grupo especial contará con 15 uniformados permanentes desplegados en el departamento, el cual fue priorizado por ser una ruta estratégica debido a sus vías nacionales.

“Venimos a realizar control a la nacionalización de mercancías, a la evasión y a apoyar el Grupo Anticontrabando del Tolima, especialmente en la línea de licores, perecederos, medicamentos y otros productos que están afectando las rentas y la salud pública”, manifestó Peñaloza.

A propósito, en las últimas horas el Grupo Anticontrabando del Tolima informó sobre el cierre temporal de cuatro establecimientos comerciales en el corregimiento de Chicoral, en El Espinal, donde se hallaron 600 cajetillas de cigarrillos y más de 40 botellas de licor que no lograron demostrar su ingreso legal al país.