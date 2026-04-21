Alianza Verde alista un acuerdo programático para respaldar candidatura de Iván Cepeda

Caracol Radio conoció en primicia que el Partido Alianza Verde ya tiene listo el acuerdo programático que marcaría el respaldo oficial a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

Según fuentes de la colectividad, “el documento recoge los principales lineamientos programáticos que servirán de base para acompañar la candidatura”, tras varias semanas de discusión interna.

La deliberación se cerró hacia las seis de la tarde, luego de que el partido formalizara su postura frente a temas clave, entre ellos la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, uno de los puntos que generaba mayor debate al interior de la bancada.

“Se logró un consenso alrededor de los temas estructurales que serán presentados al candidato”, indicaron desde el partido.

Está previsto que este miércoles 22 de abril se reúna una comisión del Partido Alianza Verde con Iván Cepeda, encuentro en el que se oficializaría el acuerdo y se definirían los términos del respaldo político de cara a la contienda presidencial.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: