No hubo sobrecostos en medicamentos, sino error de digitación: Comfenalco Quindío, por multa de SIC

Armenia

A través de un comunicado la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío respondió a la multa que en primera instancia interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC por vender medicamentos con sobrecostos

Cabe recordar que la SIC multó con $1.379 millones a Bayer y a Comfenalco Quindío, por vender medicamentos con sobrecostos de hasta 46% y 400% para tratamientos de artritis, anemia y fertilidad.

En el comunicado Comfenalco explica que “Lo que la investigación identificó como una irregularidad tiene su origen en un error de digitación en el sistema de facturación electrónica cometido en 2023, no en un cobro excesivo.”

Más información SIC multa a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobrecostos en medicamentos de hasta 400%

Y agregan “El supuesto sobrecosto del 400% no existió: lo que hubo fue un error de digitación en el código del medicamento Ferinject. Los precios cobrados estuvieron dentro del límite legal establecido por la Comisión Nacional de Precios”

Comfenalco Quindío aportó pruebas contundentes ante la SIC que respaldan su posición. La decisión de la SIC no está en firme: el proceso continúa activo y bajo revisión de la misma entidad.

Ningún cliente, ninguna clínica, ninguna IPS ni el sistema de salud sufrieron perjuicio económico alguno, puntualizaron en el documento.

Comfenalco la reputación y la transparencia

Consideramos que la divulgación pública de una decisión que todavía está siendo revisada afecta injustamente la reputación de una institución que ha servido con responsabilidad a las familias del Quindío durante décadas.

Comfenalco Quindío confía en que, al revisar la totalidad de las pruebas presentadas, la Superintendencia resolverá este asunto conforme a la realidad de lo ocurrido. Seguiremos actuando con la transparencia y el compromiso que siempre han caracterizado nuestra gestión al servicio de la comunidad quindiana.