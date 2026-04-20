SIC multa a Bayer y a Comfenalco Quindío por sobrecostos en medicamentos de hasta 400%

La Superintendencia de Industria y Comercio multó con $1.379 millones al laboratorio farmacéutico Bayer y a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, por vender medicamentos con sobrecostos de hasta 46% y 400% para la artritis, anemia y fertilidad.

La entidad señaló que el laboratorio farmacéutico y el mayorista de Armenia superaron los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en los canales institucionales.

Los medicamentos con sobrecostos

En el caso de Comfenalco Quindío, la entidad reveló que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido.

Entre ellos, el medicamento Ferinject, usado para el tratamiento de la anemia, tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760.

Asimismo, el medicamento Depo-Medrol, utilizado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029, fue comercializado por $23.425.

En el caso del laboratorio Bayer S.A., la Superintendencia comprobó que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad, fue vendido con sobreprecios entre 26,52% y 46,81% en al menos 83.525 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023.

Para la entidad, el tema es sensible pues estos medicamentos son utilizados en tratamientos de uso frecuente, incluidos aquellos destinados al manejo de enfermedades crónicas y tratamientos hormonales.

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Al respecto, la SIC afirmó que exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor, sino “una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.