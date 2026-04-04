Cielo Rusinque regresa oficialmente como Superintendente de Industria y Comercio

Nuevamente, Cielo Rusinque regresa al cargo de superintendente de Industria y Comercio, luego de haber permanecido una semana fuera del puesto, tras la expedición del Decreto 0361 de 2026.

La decisión del Gobierno Nacional se produjo después de que su nombramiento anterior fuera anulado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en un proceso judicial que se extendió por más de dos años.

El documento oficial establece que, “Nombrar con carácter ordinario a la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego en el empleo de superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Según el decreto, la funcionaria queda nuevamente vinculada a la dirección de la entidad, tras haber salido del cargo el 26 de marzo de 2026, cuando el Gobierno aceptó su renuncia en cumplimiento del fallo judicial.

No obstante, el Gobierno ya había expedido el Decreto 0226 de 2026, que regula y facilita el procedimiento para el nombramiento de los superintendentes.

Con este nuevo nombramiento, se da por finalizado el encargo de Diego Andrés Solano, quien permaneció solo una semana al frente de la Superintendencia.