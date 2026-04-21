Investigan toque de queda ilegal en Yarumal tras ataque armado del Clan del Golfo

Yarumal, Antioquia

Las autoridades investigan la circulación de un mensaje que advierte sobre un supuesto toque de queda en el municipio de Yarumal, en el Norte de Antioquia, tras el ataque armado que dejó dos muertos y seis heridos.

El panfleto, difundido a través de redes sociales señala que a partir del 20 de abril “toda la población deberá estar en sus casas antes de las 10:00 p.m.” y advierte que, después de esa hora, “no se responde por lo que pueda pasar”. En el mismo mensaje, los autores aseguran haber llegado “para poner orden en el territorio” y “sacar a la organización del Clan del Golfo”.

Frente a esta situación, organismos de seguridad iniciaron verificaciones para establecer la autenticidad del texto intimidatorio y determinar quiénes estarían detrás de su difusión.

De manera preliminar, la Policía confirmó que se trataría de una información falsa con el propósito de generar zozobra y temor en la población.

Ola de violencia en el Norte de Antioquia

El municipio de Yarumal ha pasado por una ola de violencia reciente. En las últimas horas, presuntos integrantes del Clan del Golfo ingresaron a una discoteca donde con arma de fuego atacaron a un grupo de personas, dejando un saldo de dos personas muertas y seis más heridas.

Aunque el hecho sigue siendo investigado, la Policía cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas en medio de la disputa por el control del territorio con las disidencias de las Farc por la venta y tráfico de drogas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no difundir información no verificada y mantenerse atenta a los canales oficiales, mientras avanzan las investigaciones y garantizar la seguridad en el municipio del Norte de Antioquia.