Gremios destacan inicio de obras de doble calzada Barranquilla - Ciénaga

$750 mil millones de pesos se necesitan para salvar la vía Barranquilla – Santa Marta. Foto: Cortesía: Gobernación del Magdalena( Thot )

El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, celebró el inicio de las obras de la esperada doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla, un proyecto que calificó como “estratégico” para la conectividad del Caribe colombiano y el desarrollo económico de la región.

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Según explicó el dirigente gremial, esta vía no solo impacta a los departamentos del Atlántico y Magdalena, sino que cumple un papel clave en la conexión del centro y oriente del país con la región Caribe. “Es una vía con un tráfico promedio diario de 13.000 vehículos, lo que evidencia su relevancia logística y también turística”, afirmó.

Cepeda Tarud destacó además que cerca del 75 % de los alimentos que llegan a la Gran Central de Abastos de Barranquilla ingresan por este corredor vial, lo que refuerza su importancia para el abastecimiento y la seguridad alimentaria de la ciudad.

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Tres proyectos clave en la conexión

La conexión vial entre Ciénaga y Barranquilla está compuesta por tres proyectos fundamentales. El primero, la variante de Ciénaga, fue entregado en diciembre. El segundo corresponde a la construcción de dos viaductos en los kilómetros 19 y 28, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), obras que iniciarían este año con una inversión de 700.000 millones de pesos y que han sido determinantes para viabilizar el tercer componente.

Este último corresponde a la concesión Sierra Mar, una iniciativa privada que contempla la construcción, operación y mantenimiento de aproximadamente 50 kilómetros de doble calzada.

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De acuerdo con Cepeda Tarud, el proyecto se ejecutará en tres subtramos. El primero, que ya cuenta con cierre financiero y licencia ambiental, abarca cerca de 3,2 kilómetros entre el peaje de Tasajera y el inicio de la variante de Ciénaga, y será el punto de partida de las obras.

Llamado a acelerar procesos

Aunque celebró el inicio de los trabajos, Cepeda Tarud hizo un llamado a las autoridades ambientales para agilizar los procesos pendientes, especialmente en los otros dos subproyectos: el tramo entre el puente Pumarejo y el peaje Laureano Gómez, y el segmento entre este peaje y la zona de Tasajera, que aún están en fase de cierre financiero y licenciamiento.

“Es fundamental que haya continuidad en las obras para garantizar el impacto positivo en tiempos de desplazamiento, eficiencia logística y conectividad regional”, señaló.

Impacto regional

Por su parte, Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte destacó el inicio de la primera fase de construcción de la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla, proyecto que cuenta con respaldo institucional y viabilidad técnica, jurídica y ambiental, tras la autorización otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la Resolución 01323 de 2016.

La obra beneficiará directamente a cerca de dos millones de habitantes en ciudades y municipios como Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad, al mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer los principales corredores logísticos de la región Caribe.

El gremio indicó que esta doble calzada se consolida como una obra de alto impacto al articular centros productivos, portuarios y turísticos, lo que permitirá optimizar la competitividad logística, reducir costos operativos y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más importantes del país.