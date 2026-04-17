Presidente de la Conmebol destaca avance en las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla

Se cumplen tres meses desde que iniciaron los trabajos de reconstrucción y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, un proyecto clave de cara a la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

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Las obras tienen la lupa puesta de Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol, ente rector del fútbol a nivel sudamericano.

Entre los avances más significativos se destaca la instalación de graderías prefabricadas en las tribunas oriental, sur y occidental, con las que se busca ampliar la capacidad del escenario a más de 60.000 espectadores.

“El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se renueva. Avanzan las obras de remodelación en Barranquilla para la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026”, señaló el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al referirse al progreso de las obras.

“Seguimos trabajando en la mejora”

Durante estos tres meses de intervención, también se han ejecutado labores de cimentación, instalación de columnas, así como el retiro completo de la silletería y del gramado. “Seguimos trabajando en la mejora de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol”, agregó Domínguez.

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La entrega del estadio está prevista para finales de octubre, con el objetivo de que en noviembre el escenario cumpla con todos los requisitos exigidos por la Conmebol para albergar la final del torneo, programada para el sábado 21 de ese mes.