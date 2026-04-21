Expertos entregan recomendaciones por presencia de variante de viruela símica en Antioquia

Medellín

El Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES entregó algunas recomendaciones tras el conocimiento del primer caso de viruela símica Clado Ib en nuestro país, el cual se detectó en el departamento de Antioquia.

Para esta entidad, es clave evitar el alarmismo, pero sí actuar con información clara y basada en evidencia para prevenir el contagio de esta enfermedad.

Recomendaciones principales

Como parte de las recomendaciones para afrontar esta enfermedad, está consultar oportunamente ante la aparición de síntomas como las ampollas o erupciones de la piel que pueden llegar a ser dolorosas, al mismo tiempo dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios.

También se debe evitar el contacto directo con lesiones de personas infectadas; se debe aislar al paciente en caso de sospecha hasta el momento en que esté completamente recuperada la piel.

Como mecanismo en salud pública, se debe fortalecer la educación en la comunidad para prevenir el estigma y mejorar la respuesta frente al virus, además de mantener y reforzar la vigilancia epidemiológica y genómica para detectar oportunamente nuevos casos.

Cifras de Minsalud

Aunque se conoce solo un caso de esta variable de viruela símica, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se tiene un registro de 4.825 casos acumulados de la variable Clado II de esta viruela.

Para la Universidad CES y sus investigadores, esto “representa un cambio relevante desde el punto de vista epidemiológico, dado que puede implicar una mayor capacidad de transmisión y cuadros clínicos más severos”.

Héctor Alejandro Serrano Coll, médico e investigador del Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES, explicó que este hallazgo exige ajustes en las estrategias de salud pública. La implicación principal es epidemiológica. Esto nos indica que debemos mejorar las búsquedas activas de casos, fortalecer los sistemas de vigilancia y promover la educación en la comunidad frente al virus”.

Para este especialista, a diferencia de variantes anteriores, el clado Ib podría ampliar los escenarios de transmisión.

Agregó que “tradicionalmente los casos estaban más concentrados en ciertos grupos poblacionales, pero con esta variante existe la posibilidad de que aumenten los contagios en entornos familiares, incluyendo niños y mujeres, debido a formas de transmisión más amplias”.

¿Qué es la viruela símica?

La mpox, que se conocía en el pasado como viruela del mono, es una enfermedad zoonótica o transmitida de animales vertebrados a humanos, que es causada por el virus de la viruela símica, MPXV, perteneciente al género Orthopoxvirus.

Esta enfermedad se transmite principalmente por contacto físico directo estrecho, lo cual incluye el roce de piel con piel, fluidos corporales, relaciones sexuales o materiales contaminados.

Sin embargo, según el experto, esta variante podría facilitar también la transmisión en espacios cerrados y por contacto cercano prolongado.

Desde el Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES, recordaron que cuentan con la capacidad diagnóstica para la detección molecular del virus mediante pruebas PCR, lo que permite apoyar las estrategias de vigilancia en la región.

También es importante el llamado a la ciudadanía para que se informe a través de fuentes confiables, mantenga medidas de autocuidado y contribuya a la detección temprana para evitar la propagación de esta enfermedad en el país.