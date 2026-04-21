Dotación por $148 millones busca fortalecer atención a víctimas en Barrancabermeja

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, recibió una dotación por más de 148 millones de pesos en Barrancabermeja para fortalecer la atención a víctimas del conflicto armado.

La entrega contó con el acompañamiento de la Alcaldía y la Unidad para las Víctimas, como parte del proceso de reparación colectiva. Pues, busca apoyar a organizaciones que trabajan con población afectada por la violencia.

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La entrega no fue en dinero, sino en muebles y equipos como escritorios, sillas, mesas y archivadores, que serán usados en la sede principal de CREDHOS y en sus comités en el Magdalena Medio.

En términos prácticos, esto mejora las condiciones en las que la organización atiende a las víctimas y realiza su trabajo en el territorio.

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“Este proceso fortalece a una organización clave en la defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja”, señaló Samuel Martínez, director de Acceso a la Justicia.

Desde CREDHOS indicaron que esta entrega hace parte de su proceso de reparación colectiva, iniciado en 2021, y que también beneficiará su trabajo en otras zonas de la región.