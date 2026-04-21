Dotación por $148 millones busca fortalecer atención a víctimas en Barrancabermeja
La entrega fue para CREDHOS e incluye muebles y equipos que mejoran la atención a población víctima del conflicto.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, recibió una dotación por más de 148 millones de pesos en Barrancabermeja para fortalecer la atención a víctimas del conflicto armado.
La entrega contó con el acompañamiento de la Alcaldía y la Unidad para las Víctimas, como parte del proceso de reparación colectiva. Pues, busca apoyar a organizaciones que trabajan con población afectada por la violencia.
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La entrega no fue en dinero, sino en muebles y equipos como escritorios, sillas, mesas y archivadores, que serán usados en la sede principal de CREDHOS y en sus comités en el Magdalena Medio.
En términos prácticos, esto mejora las condiciones en las que la organización atiende a las víctimas y realiza su trabajo en el territorio.
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“Este proceso fortalece a una organización clave en la defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja”, señaló Samuel Martínez, director de Acceso a la Justicia.
Desde CREDHOS indicaron que esta entrega hace parte de su proceso de reparación colectiva, iniciado en 2021, y que también beneficiará su trabajo en otras zonas de la región.