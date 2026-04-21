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Cara a cara entre José Manuel Restrepo y Martha Lucía Zamora: estalló por futuro de la JEP

Los micrófonos de Caracol Radio fueron escenario de un fuerte cara a cara entre las fórmulas vicepresidenciales de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, y de Roy Barreras, Marta Lucía Zamora.

Arrancaron hablando de la necesidad de realizar un debate presidencial: “Yo espero que haya debate. Por la democracia, espero que exista un debate (…) es un espacio en donde se confrontan las ideas”, dijo Restrepo,

Y Zamora lanzó una crítica ante la posibilidad de excluir del debate a voces como las de Roy Barreras, Sergio Fajardo u otros candidatos de centro: “Debe ser con unas reglas de juego para todas las personas en la misma calidad”.

¿Abelardo de la Espriella rechazaría en una eventual segunda vuelta a los partidos?

José Manuel Restrepo sostuvo: “A los partidos políticos tradicionales no los queremos en esta historia”. Eso sí, dijo que no van a dejar de recibir a “un político decente”, disidente de esos partidos.

Y se mantuvo en que ni en primera, ni en segunda vuelta, van a recibir partidos tradicionales: “¿Qué es mejor? Perder en coherencia que ganar en incoherencia (…) para nosotros, perder en coherencia siempre será mejor”.

¿Qué pasará con la JEP?

Zamora cuestionó duramente a la campaña de Abelardo, por asegurar que van a acabar con la JEP: “es una falta de conocimiento de lo que es un sistema de justicia transicional (…) hoy en día tenemos 13.000 víctimas ”. Además, enfatizó: “lo que ha hecho la JEP de descubrir esa verdad tan difícil”.

Restrepo se mantuvo: “la gente está molesta con el escenario de impunidad que ha generado la JEP”. Y cuestionó: “aproximadamente tres sentencias definitivas, y de esas, el 70% son para actores de la fuerza pública”.

Escuche el debate completo a continuación:

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