Partido Conservador suspendió la militancia de representante que anunció respaldo a Iván Cepeda
Desde la veeduría nacional del Partido Conservador confirmaron la sanción contra el congresista Fernando Niño.
El Partido Conservador ya abrió una investigación interna contra el representante Fernando Niño, luego de que anunciara que va a respaldar a Iván Cepeda y Aida Quilcué en las elecciones presidenciales de próximo 31 de mayo.
Y es que la decisión de Niño llegó en contravía de la línea oficial de la colectividad, que decidió apoyar a Paloma Valencia.
Desde la veeduría del Partido Conservador, Niño fue sancionado con la suspensión de su voz y voto para la participación en el Congreso y también se le suspendió la militancia dentro del partido.
Es de recordar que el pasado 15 de abril, el Directorio Nacional conservador resolvió por unanimidad respaldar a la candidata presidencial Paloma Valencia.
Habían asegurado, desde el Partido Conservador, que con Paloma “se mantienen donde siempre ha estado”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...