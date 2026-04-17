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17 abr 2026 Actualizado 20:08

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Política

Partido Conservador suspendió la militancia de representante que anunció respaldo a Iván Cepeda

Desde la veeduría nacional del Partido Conservador confirmaron la sanción contra el congresista Fernando Niño.

Fernando Niño Mendoza

Fernando Niño Mendoza

Fernando Niño Mendoza

Laura Duarte@laurad_duarte

El Partido Conservador ya abrió una investigación interna contra el representante Fernando Niño, luego de que anunciara que va a respaldar a Iván Cepeda y Aida Quilcué en las elecciones presidenciales de próximo 31 de mayo.

Y es que la decisión de Niño llegó en contravía de la línea oficial de la colectividad, que decidió apoyar a Paloma Valencia.

Desde la veeduría del Partido Conservador, Niño fue sancionado con la suspensión de su voz y voto para la participación en el Congreso y también se le suspendió la militancia dentro del partido.

Es de recordar que el pasado 15 de abril, el Directorio Nacional conservador resolvió por unanimidad respaldar a la candidata presidencial Paloma Valencia.

Habían asegurado, desde el Partido Conservador, que con Paloma “se mantienen donde siempre ha estado”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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