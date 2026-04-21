De ganar Premier League y jugar Champions, a descender a tercera división: drama de Leicester City

Leicester City celebrando la Premier League. Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Fotos: Getty Imagtes.

Si se habla del Leicester City, club de Inglaterra de la región de las Midlands del Este, a todas las personas se les viene a la cabeza esa mítica plantilla que en la temporada 2015/16 hizo la épica y se coronó campeón de la, en ese entonces, Barclays Premier League.

Sin embargo, la realidad de los ‘Foxes’, como también se les conoce, hoy es completamente diferente a esos años de gloria, pues este martes, 21 de abril, los dirigidos por Gary Rowett acaban de firmar su segundo descenso consecutivo.

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Y es que para esta temporada Leicester ya había descendido de la Premier y jugó el Championship (la segunda división inglesa), y este martes volvió a bajar de categoría y para la campaña 2026/27 jugará en la tercera de Inglaterra.

Por eso, en Caracol Radio, le contamos cómo el Leicester pasó deportivamente del cielo al infierno.

‘Del cielo al infierno’

Cursaba la temporada 2015/16, cuando con el paso de las jornadas un equipo comenzó a llamar la atención a medida que escalaba en posiciones, era el Leicester City comandado por el italiano Claudio Ranieri.

Con el paso de las fechas el Leicester se comenzó a quedar con la parte alta de la tabla gracias a las destacadas actuaciones colectivas e individuales de la plantilla integrada, en ese entonces, por Jamie Vardy, N’golo Kanté, Riyad Mahrez, Shinji Okazaki , entre otros.

Así, contra todo pronóstico, el cuadro azul se coronaba campeón con dos fechas de anticipación gracias al fútbol desplegado en la temporada y una ayuda adicional que le dio el Chelsea.

En la fecha 36 Leicester jugaba contra Manchester United en Old Trafford y con una victoria se coronaba campeón; sin embargo, los de Ranieri empataron 1-1.

Tottenham, su inmediato perseguidor, se medía contra Chelsea en la misma jornada en Stamford Bridge. En caso de que los Spurs empataran o perdieran, los ‘Foxes’ eran campeones, y así pasó.

Tras ir perdiendo 2-0, Chelsea empató el partido en los últimos minutos con un gol agónico de Hazard que le daba el primer título de Premier League a los de las Midlands del Este. Posteriormente, frente a su afición y con una victoria 3-1 contra Everton, Leicester alzaba el trofeo que ya había conseguido con antelación.

Esto le valió el boleto para jugar, por primera vez en su historia, la Champions League, en donde llegó hasta cuartos de final, cayendo eliminado contra el Atlético de Madrid.

Reacción de los jugadores de Leicester tras el empate entre Chelsea y Tottenham:

Tras todos estos positivos resultados, llegó otro título para el Leicester en la temporada 2020/21, cuando ganaron la FA Cup contra el Chelsea luego de haber perdido cuatro finales de ese torneo. Posteriormente, sumaron otro trofeo más a sus vitrinas para la campaña 2021/2022, derrotando al Manchester City en la Community Shield. Cabe recordar que estos títulos fueron ya sin Claudio Ranieri en el banquillo.

Los dos descensos consecutivos

Así, luego de toda esta gloria, llegaron los descensos.

El primero fue para la temporada de la Premier 2024/25, en el que el Leicester quedó condenado a jugar esta temporada, que está acabando, la B de Inglaterra, llamada Championship.

Después de, otra vez, malos resultados, el Leicester City debía ganar este 21 de abril contra el Hull City para llegar a las últimas dos jornadas con chances de salvarse de otro descenso. Sin embargo no lo logró y empató 2-2, dejándolo sin oportunidades y condenándolo a perder la categoría por segunda vez seguida.

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De esta forma, los ‘Foxes’ jugarán la campaña 2026/2027 en la League One, tercera división del fútbol ingles. Así, un equipo que supo tocar el cielo con las manos, deberá remar desde abajo para llegar nuevamente a lo más alto del balompié británico.

Vea en video el descenso del Leicester City

¿Qué dijo el presidente del Leicester City tras el descenso a tercera división?

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester City se pronunció tras el descenso del club a tercera categoría y aseguró que la responsabilidad de la situación “recae” sobre él: “No hay excusas”, afirmó.

“Hemos vivido momentos de gran alegría y ahora de profunda tristeza, y el dolor es compartido por todos. Lamento profundamente la decepción que hemos causado. Comprendo la intensidad de los sentimientos de nuestra afición y valoramos enormemente su apoyo, especialmente en momentos como este”, añadió en su declaración publicada en las redes sociales del equipo.

Así mismo, mencionó que ahora se “centrarán en el futuro” y se tomarán “las decisiones necesarias para impulsar al club trabajando juntos para reconstruirlo, mejorarlo y recuperar el nivel que se espera del Leicester City”.

“Nuestro objetivo es claro: reaccionar con fuerza y ​​competir para que este equipo vuelva a brillar. Afrontaremos esta situación con determinación. Seguiremos adelante", concluyó.

Vea el drama del Leicester City en fotos

De ganar la Premier League, la FA Cup y la Community Shield:

Leicester City celebrando la Premier League. Foto: Getty Images. / Plumb Images Ampliar Leicester City celebrando la Premier League. Foto: Getty Images. / Plumb Images Cerrar

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Leicester City celebrando la Premier League. Foto: Getty Images. / Shaun Botterill Ampliar Leicester City celebrando la Premier League. Foto: Getty Images. / Shaun Botterill Cerrar

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Leicester City celebrando la FA Cup. Foto: Getty Images. / Marc Atkins Ampliar Leicester City celebrando la FA Cup. Foto: Getty Images. / Marc Atkins Cerrar

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Leicester City celebrando la FA Cup. Foto: Getty Images. / Nick Potts - PA Images Ampliar Leicester City celebrando la FA Cup. Foto: Getty Images. / Nick Potts - PA Images Cerrar

Leicester City celebrando la Community Shield. Foto: Getty Images. / Plumb Images Ampliar Leicester City celebrando la Community Shield. Foto: Getty Images. / Plumb Images Cerrar

Leicester City celebrando la Community Shield. Foto: Getty Images. / Michael Regan - The FA Ampliar Leicester City celebrando la Community Shield. Foto: Getty Images. / Michael Regan - The FA Cerrar

A descender a tercera división del fútbol inglés:

Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Ampliar Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Cerrar

Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Ampliar Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Cerrar

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Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Jacob King - PA Images Ampliar Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Jacob King - PA Images Cerrar

Hinchas del Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Ampliar Hinchas del Leicester City tras su descenso a la League One de Inglaterra (tercera división). Foto: Getty Images. / Plumb Images Cerrar

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