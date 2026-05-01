Alcaldía de Popayán acepta realizar concurso de méritos tras acuerdo con Comisión de Servicio Civil

En la foto: Claudia Lucía Ortiz Cabrera, comisionada Comisión Nacional del Servicio Civil y el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz

Tras una reunión entre la comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Claudia Ortiz, y el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, se destrabó el proceso para la realización del concurso de méritos para proveer 407 cargos públicos de carrera en esa ciudad, que actualmente se encuentran en provisionalidad.

El acuerdo se firmó luego de la denuncia de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, que expuso que la alcaldía estaba demorando la implementación del concurso del cual tiene conocimiento desde 2024, en una ciudad que lleva más de 20 años -21 en total- sin adelantar una convocatoria de este tipo para promover la carrera dentro del servicio público.

La reunión sostenida por la comisionada de la CNSC, Claudia Ortiz, y el alcalde Juan Carlos Muñoz, fue crucial para destrabar el proceso. El mandatario Muñoz solicitó el encuentro en el que se llegó a acuerdos.

“Después de haber tenido resueltas algunas dudas frente al acompañamiento de toda la planta que está en provisionalidad, de todas las personas que puedan quedar en un retén social (...) hemos resuelto estas dudas. Hemos decidido en acompañamiento avanzar en este proceso de las 407 vacantes que hay para la ciudad de Popayán” señaló el mandatario local.

Cabe mencionar que el alcalde Juan Carlos Muñoz ya se encontraba en la mira de la Procuraduría por las denuncias de la propia CNSC, que exponían falta de diligencia de la administración para realizar la convocatoria pública. Incluso, la propia Comisión le abrió una investigación previo a que se llevara a cabo la reunión exitosa.

¿Qué viene ahora?

Una vez el proceso de selección sea aprobado por la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil arrancará formalmente la convocatoria.

Tras esto comenzará la ejecución formal de sus distintas etapas (convocatoria, divulgación, verificación de requisitos, posteriormente las pruebas y finalmente la lista de elegibles).

Se estima que en un término máximo de un año este proceso haya culminado exitosamente.