Colegio - universidad de El Tarra ya tiene agua, pero sigue sin servicio de luz

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El colegio- universidad El Tarra (Norte de Santander) seis meses después de su inauguración ya tiene servicio de agua. No obstante, el centro educativo seguirá cerrado, aún no tiene electricidad porque el contratista no ha cumplido con la totalidad de los requisitos.

En abril pasado, un informe de la Unidad Investigativa de Caracol Radio dejó en evidencia que la flamante obra inaugurada en diciembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro junto a autoridades locales y departamentales seguía cerrada para los estudiantes porque no contaba con servicios públicos.

Un mes después de la denuncia, es decir, la semana pasada, esta Unidad Investigativa conoció un video grabado por la comunidad de El Tarra donde se observa a dos estudiantes del colegio- universidad sonreír justo en el momento en que sale un chorro de agua de un tubo conectado, según la alcaldía, a una línea de acueducto que proviene directamente de la planta de tratamiento.

El gerente del Fondo de Infraestructura Educativa (FFIE) adscrito al Ministerio de Educación, Sebastían Caballero, reaccionó en su cuenta de la red social X agradeciendo al alcalde de esa municipalidad. “Cerca de 700 mil millones invertidos en toda la región, para llegar a un territorio donde nunca antes miraban los gobiernos, sino para llevar represión; el gobierno de @petrogustavo lleva educación e infraestructura digna para construir la paz territorial. Agradezco al alcalde de El Tarra por cumplir su palabra y su deber constitucional con los servicios públicos”, escribió en el trino el funcionario Caballero. Ese tubo es apenas el punto de conexión para surtir de agua al centro educativo y se espera que esta semana culminen las obras para dotar del servicio al colegio.

Ahora el problema es la luz

Lo que no cuenta el gerente del (FFIE), Sebastían Caballero, a quien esta Unidad Investigativa trató de contactar, es que las 11 aulas modulares, en las que se invirtieron meses de trabajo, 8.380 millones de pesos (incluidos los 703 millones que costó la interventoría) y de las que el presidente Petro prometió poner en funcionamiento desde el primero de enero de este año, seguirán sin estrenar y acumulando polvo porque aún no hay servicio de electricidad.

El colegio – universidad y la zona donde se encuentra ubicado sí cuenta con redes de energía, pero el contratista no ha respondido a todas las observaciones que desde hace más de un mes hizo Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS, una empresa del Grupo EPM).

Sigue pendiente la certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) que es un documento oficial y obligatorio en Colombia para garantizar que una instalación eléctrica cumple con todas las normas de seguridad técnicas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) advierte que se podrá programar la conexión, la cual se estima en un máximo tres semanas a un mes una vez el contratista cumpla con esa certificación.

Como el colegio no ha sido entregado formalmente, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), designado para su operación no ha podido dotar de laboratorios y los demás artículos necesarios para su funcionamiento a pesar de que ya se está adelantando el proceso de contratación por cerca de 2.700 millones de pesos para el mobiliario del centro educativo, se espera que el contratista disponga de una fecha exacta para entrar en operación.

“Nuestro rector y profesor Javier Bustos Cortes ha manifestado que estamos a la espera de que se nos haga la entrega oficialmente de esta infraestructura para nosotros operar allí, estamos a la espera de que nos den una fecha definitiva cuando ya tenga la conexión a agua y luz que es lo que falta, y el tema de la dotación el ISER ya recibió los recursos del Ministerio, ya se está adelantando todo el proceso de la contratación vamos a tener laboratorios de física, química y agroindustria que es muy importante”, indicó a Caracol Radio, Olger José Jaime Pérez, coordinador del ISER Pamplona y El Tarra.

El veedor y consejero de juventud Yeison Pérez, celebró el punto de conexión de agua instalado por la alcaldía, sin embargo, insistirá ante la autoridad local para que se tramite la licencia ambiental ante Corponor y se habilite el pozo que se construyó con recursos de la comunidad. Aunque el colegio – universidad tiene tanques que pueden almacenar hasta 40 mil litros de agua, asegura que tener acceso al pozo es un mecanismo de prevención de abastecimiento debido a la intermitencia en la red de acueducto del municipio.

Frente al problema de luz, dice que hará una nueva petición al contratista y a Centrales Eléctricas de Norte de Santander para acelerar el proceso de conexión de energía.