Entre los retenidos por el Clan del Golfo en Anorí habría dos líderes sociales, dice la comunidad

Anorí - Antioquia

El gobernador de Antioquia denunció la noche del sábado 20 de diciembre que el Clan del Golfo había hecho una incursión armada en el corregimiento de Liberia de Anorí desde el pasado viernes. Desde ese momento los ilegales habrían intimidado a la población, por lo que pidió una intervención de las autoridades para recuperar el control y devolver la tranquilidad a los pobladores atemorizados.

La noche del sábado Caracol Radio había publicado que varias personas estaban retenidas por el Clan del Golfo; ya en la mañana del domingo este medio de comunicación pudo conocer nuevos datos de esta situación calificada como grave por la misma comunidad, ya que fuentes confidenciales han asegurado que son cinco las personas que están en poder del autodenominado Ejército Gaitanistas de Colombia. También aseguran que entre ellos hay dos líderes sociales, uno es el presidente de la Junta de Acción Comunal y un concejal, a quienes se les está restringiendo su movilidad. De las otras tres personas, se presume que podrían ser integrantes de la comunidad indígena.

Las fuentes que solicitan no ser mencionadas por seguridad le relataron a Caracol Radio que los líderes sociales y las otras tres personas están siendo señaladas de ser presuntos colaboradores de otros actores armados, lo que se configura como una estigmatización a la población civil, por lo que le solicitan al grupo ilegal respetarles la vida y liberarlos lo más pronto posible.

Por ahora se está a la espera de mediar con organismos internacionales y nacionales para que estas personas puedan ser liberadas.

Acciones militares

También han informado que durante la noche del sábado el ejército ha realizado sobrevuelos en el corregimiento de Liberia utilizando artillería, lo que ha elevado la preocupación debido a que temen que, como represalias, el grupo ilegal tome otras acciones más violentas contra la población y los cinco retenidos, entre ellos los dos líderes sociales.

Se está a la espera de un reporte de las autoridades sobre las acciones desarrolladas en la zona y cómo continúa la situación de seguridad para la población.