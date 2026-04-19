Procuraduría interviene en Vélez, Santander, por retrasos de más de 11 años en el plan de acueducto

La Procuraduría General de la Nación acompañó un espacio de diálogo comunitario en el municipio de Vélez, en el departamento de Santander, con el objetivo de avanzar en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, un proyecto que acumula más de 11 años de retrasos y ha generado constantes quejas entre los habitantes.

La intervención del ente de control se dio tras una solicitud de la administración municipal, por las dificultades de acceso a los frentes de obra y los incumplimientos en el cronograma.

Durante la jornada, la Procuraduría Provincial de Instrucción Vélez escuchó las inquietudes de la comunidad y facilitó el diálogo entre las partes involucradas, “con el propósito de mejorar la coordinación y garantizar que el proyecto responda a las necesidades de la población”, se lee en comunicado oficial del ente de vigilancia.

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En el encuentro, la entidad también requirió al contratista adoptar medidas que permitan reducir las afectaciones derivadas de los cierres viales, así como fortalecer el componente social para brindar una atención más eficiente a los ciudadanos.

La Procuraduría reiteró que mantiene una acción preventiva sobre este proyecto, con el fin de asegurar su culminación. Advirtió que “continuará ejerciendo vigilancia y que, de ser necesario, adelantará actuaciones disciplinarias”, incluida la compulsa de copias a las autoridades competentes, en cumplimiento de sus funciones como Ministerio Público.