Valle del Cauca pide mayor inversión y destrabar proyectos clave al próximo Gobierno

Los empresarios del Valle del Cauca, afiliados al Comité Intergremial del Valle, se reunieron en los últimos días con varias de las fórmulas vicepresidenciales que aspiran a la presidencia de la República en las próximas elecciones.

El objetivo del sector es la defensa de la libertad económica y la promoción del desarrollo regional. En estos encuentros se evaluaron las propuestas de los candidatos a la presidencia, sus programas y los proyectos con impacto en el Valle del Cauca.

Tras una reunión con la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora Aída Quilcué, los gremios también sostuvieron un encuentro con José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia de la República como fórmula del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

Durante estas reuniones se identificaron los principales puntos e inquietudes del sector productivo y se socializó el documento construido por diversos actores del Valle del Cauca, denominado “Valle del Cauca: prioridades regionales 2026-2030”.

Este documento contó con aportes de 36 gremios, siete cámaras de comercio, Propacífico, la Unidad de Acción Vallecaucana, Invest Pacific, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, el Grupo Multisectorial, así como la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali.

A partir de este insumo, se definieron 12 estrategias relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, sector agropecuario y ámbito tributario, entre otros.

El presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Valle señaló que se culminó una primera ronda de encuentros con candidatos a la presidencia de la República, en la que se plantearon las prioridades regionales para los próximos cuatro años, con el propósito de desbloquear el potencial del departamento.

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“Proyectos en materia de infraestructura, agua, salud, educación, obras por impuestos entre otros proyectos. Un plan que tiene 12 acciones estratégicas para los primeros 100 días de gobierno que planteamos a todos y que, por supuesto, fueron acogidas. Este ejercicio tiene la intención de llegar a nutrir la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Próximo y que permita establecer una agenda de inversión concentrada en el departamento del Valle del Cauca”, explicó Juan Manuel Sanclemente.

En las reuniones, los empresarios insistieron en que el Valle es clave para la economía del país, al aportar cerca del 10% del PIB y concentrar alrededor del 40% del comercio exterior, gracias al puerto de Buenaventura. Sin embargo, advirtieron que existe una brecha entre este aporte y la inversión que recibe desde la Nación, lo que ha afectado su competitividad y desarrollo.

Entre los principales desafíos señalados se encuentran los problemas de seguridad, el aumento de estructuras criminales, las brechas en salud, educación y empleo, así como las dificultades en infraestructura y trámites como licenciamientos ambientales y consultas previas, que han frenado proyectos de alto impacto.

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Dentro de las propuestas, se destacan iniciativas como la construcción de la vía Mulaló–Loboguerrero, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la implementación del tren de cercanías del Valle. Además, se planteó la necesidad de fortalecer el sector agropecuario, mejorar los procesos aduaneros y ampliar la apertura a nuevos mercados internacionales.

En la última reunión, el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo manifestó su coincidencia con las prioridades planteadas y propuso impulsar un crecimiento económico cercano al 6%, basado en sectores como la agroindustria, la energía, el turismo y la innovación. Asimismo, destacó la importancia de agilizar proyectos de infraestructura, fortalecer la seguridad y reducir cargas regulatorias.