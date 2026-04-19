Buscan a menor de 17 años que fue arrastrado por el río Frayle, en Candelaria, Valle del Cauca

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar ingresar a ríos durante la temporada de lluvias. Foto: Alcaldía de Candelaria.

Organismos de socorro del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, adelantan la búsqueda de un menor de 17 años, quien fue arrastrado por la corriente del río Frayle, a la altura del corregimiento de Villagorgona, el pasado viernes 17 de abril.

El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba bañándose en el afluente junto a tres amigos, pese al aumento del caudal generado por las lluvias de la temporada.

“Estaba con un grupo de amigos, él y tres más. En ese momento el río había crecido por las fuertes lluvias que se presentan en la temporada y al parecer, un remolino o una fuerte corriente se lo llevó. Uno de los compañeros trató de auxiliarlo, pero fue imposible”, detalló José Arnaldo coronel, jefe de la Oficina Técnica de Gestión del Riesgo de Candelaria.

Las labores de búsqueda se han visto limitadas por las condiciones del río. No obstante, las autoridades señalaron que el nivel del afluente ha comenzado a descender, lo que podría facilitar los operativos en las próximas horas.

Desde la oficina de Gestión del Riesgo de Candelaria reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar ingresar a ríos durante la temporada de lluvias, debido al riesgo de crecientes súbitas y fuertes corrientes.