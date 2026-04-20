Tensión política en Córdoba: este fue el choque entre el gobernador Zuleta y el diputado Calle

Montería

A través de la red social X, se dio un intenso cruce de mensajes entre el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y quien fuera su contendor en las pasadas elecciones territoriales, el diputado Gabriel Calle Aguas, quien inició cuestionando la espera del megacomando de la Policía en Montelíbano, sur del departamento.

En medio de un recorrido de obras en el sur de Córdoba, el mandatario departamental dijo que el proyecto del megacomando “está avanzando, pero hemos tenido problemas con el contratista; se le abrió proceso de incumplimiento y es una obra que vamos a entregar también”.

Frente a lo expuesto, el diputado Calle respondió que “usted lleva 2 años y medio hablando y anunciando obras que no se ven (…) Habla y habla de descentralización en la Universidad de Córdoba, pero lleva dos años sin girar los recursos que pertenecen a la Universidad, anunciando avances en el PAE, como entregárselo a la ONU, pero sigue en manos del mismo contratista hace 14 años; el que señalaba al Gobierno Nacional y luego se descubrió que su finca con 50 vaquitas, era una de las responsables por las inundaciones. Usted es el que más habla, pero no hace”.

“El listado es bastante largo, termine el megacomando, usted lo contrató, el sur de Córdoba necesita esta obra, no más excusas”, agregó.

En respuesta a los duros cuestionamientos, el gobernador Zuleta resaltó que “ojalá nos contaras cuántos proyectos hoy ejecutan en el municipio de Montelíbano con recursos del Gobierno Nacional, y cuántos con recursos del departamento, y su impacto”.

“Aproveche y pídale a sus amigos de Urrá y Gecelca que le devuelvan a Córdoba lo que le corresponde, porque en el valor del kilovatio seguimos pagando las más altas tarifas del país, y ni hablar de las utilidades, supongo que las manejan desde Bogotá y se van a otras regiones, porque acá no se ven. Solo basta con recordar que Urrá no ha reparado durante 30 años a familias indígenas, campesinas y mineros artesanales, afectados por la construcción del embalse (…) Hoy, estas empresas que usted defiende se llevan nuestras riquezas y nada le queda a Córdoba, ambas empresas manejadas por el Gobierno Nacional”, señaló.

Frente a las recientes inundaciones que dejaron a 221.000 personas damnificadas en Córdoba, el mandatario dijo que “las inundaciones se pudieron prevenir si el Gobierno al que defiendes y que controla a Urrá a través de MinHacienda y MinAmbiente, hubiese evitado que la hidroeléctrica superara reiterativamente la Curva Guía Máxima. Te invito la próxima semana a la finquita para que te tomes un buen café y puedas hablar con confianza”.

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“Por el megacomando no te preocupes, tú conoces muy bien la historia de este proyecto, se contrató por Gobernación en el año 2022 porque ustedes en su momento se opusieron a que se hiciera por el municipio. Sin embargo, asumo el compromiso, lo vamos a entregar, solo esperamos que no se sigan oponiendo como administración municipal a su construcción”, concluyó.

Cabe recordar que, el alcalde de Montelíbano es Gabriel Calle Demoya, padre del diputado Gabriel Calle Aguas y del excongresista Andrés Calle Aguas.